Barbara Wussow und ihr Christkind am Traumschiff

„Die Valerie Huber (22) hat sich bei mir vorgestellt und gemeint: ’Wir kennen uns. Ich war das Christkind’“. Da fiel es auch Barbara Wussow wieder ein: „Vor einigen Jahren bin ich mit meiner Tochter auf den Christkindlmarkt am Rathausplatz und da war ein Christkind mit langen, blonden Haaren. Und das war die Valerie.“ Huber spielt übrigens auch in dem Horror-Thriller "Die letzte Party deines Lebens", der seit letzter Woche in den Kinos läuft. Wenn das Traumschiff heute Abend (20:15, ORF 2) wieder in See sticht, sind die beiden Wienerinnen dann auf dem Bildschirm vereint.