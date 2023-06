Barbara Schöneberger wegen Geschmacklos-Witz unter Beschuss

Samstagabend unterhielten Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk mal wieder das Publikum in der RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert", bei der die Drei nicht wissen, in welcher Konstellation sie an dem Abend antreten. Ein Spruch von Schöneberger sorgte jedoch für Irritation und kritische Kommentare bei den Zuschauern.

Schöneberger beschwipst in RTL-Show

Die Show am 24. Juni wurde von Jauch moderiert. Schöneberger bekam Sänger Sasha und einen Kühlschrank voll Getränke an die Seite gestellt, auch Alkohol. Gottschalk trat mit Hollywoods Mann aus Stahl Ralf Möller an. Die Kandidaten bekamen geheime Aufgaben gestellt, die weder das Publikum im Saal noch die Gegner kannten.