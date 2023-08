Balmoral-Gipfel: 5 Probleme, die Charles in Bedrängnis bringen

Doch sind Abdankungen äußerst selten, und Charles hatte kurz nach Amtsantritt geschworen, dem Vorbild seiner Mutter zum lebenslangen Dienst folgen zu wollen. Derzeit urlaubt er im schottischen Schloss Balmoral, wo britischen Medienberichten zufolge bald ein Gipfeltreffen mit Queen Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate stattfinden soll. Um die Zukunft der Monarchie soll es etwa gehen, schreibt der Mirror. Dabei gebe es fünf große Themen zu besprechen.

Eines der aktuellen Probleme seien die Spannungen innerhalb des Commonwealth und Charles‘ Pläne, William und Catherine gezielt einzusetzen, um das Commonwealth zusammen zu halten. Charles betont stets, wie sehr ihm dieser Staatenbund ehemaliger Kolonien am Herzen liegt, zumal er nicht nur König von Großbritannien und Nordirland, sondern auch Staatsoberhaupt von 14 weiteren Ländern ist. Die Frage ist allerdings: Wie lange noch? Denn die Stimmung kippt vielerorts. In sechs Ländern sprach sich jüngst in einer Umfrage eine Mehrheit dafür aus, die Monarchie abzuschaffen. Mit Kanada und Australien waren auch zwei Schwergewichte dabei. Vor allem in der Karibik werden Forderungen immer lauter, die Royals sollten sich für die Verwicklung des Königshauses in den historischen Sklavenhandel entschuldigen. Charles fand zwar einfühlsame Worte, ein Pardon aber lehnt er ab.