Bald bei "Dancing Stars"? Hugh Grant will aufs Tanzparkett

"Meine schwedische Frau ist an echte Männer gewöhnt. Sie kommt aus Nordschweden, wo Männer nicht einmal Tee trinken, weil das zu mädchenhaft ist. Ich wurde von ihr erwischt, als ich 'The Sound of Music' ansah und laut mitsang. Und ehrlich gesagt, ist unsere Ehe seitdem nicht mehr dieselbe." Na dann, happy teatime.