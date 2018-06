Hugh Grants Frau wurde von Pariser Taxi "gekidnappt"

In die Flitterwochen ging es dann - diesmal gemeinsam - in die Stadt der Liebe.

1 Hochzeit und 1 Zwischenfall

Doch genau dort ist der Hollywood-Star mit einem Pariser Taxifahrer in Streit geraten. Schuld an der Auseinandersetzung soll das kaputte Taxameter gewesen sein. Denn Grant weigerte sich, die Rechnung zu bezahlen. Daraufhin sauste der erboste Fahrer einfach kurzerhand mit Hughs Angetrauter davon. „Er fuhr einfach mit meiner Frau weg. Das war ein richtiger Tiefpunkt in den Flitterwochen,“ so Grant. Eberstein soll es ihrem Mann übrigens noch immer übel nehmen, dass er dem Taxi nicht nachgelaufen ist. Der Schauspieler konterte seiner Frau gekonnt mit: " Es waren um die 80 km/h – was ist der Punkt?"