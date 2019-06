Hugh Grant: "Zu alt und hässlich" für romantische Komödien

Hugh Grant: "Ich bin widerwärtig"

Grant sehe zudem ein, dass er bereits in seiner Jugend anspruchsvollere Rollen suchen hätte können, anstatt sich in seiner Arbeit zu wiederholen. "Jede Entscheidung, die ich je getroffen habe, war wahrscheinlich falsch", erklärte Grant hinsichtlich seiner Karriere.

Auf die Frage, was Leute an ihm überraschen würde, lautete Grants trockene Antwort nur: "Dass ich ein Ekel bin." Er führte aus: "Die Leute sehen mich in diesen Komödien, in denen ich einen netten Kerl spiele, geschrieben von dem netten Kerl Richard Curtis, und denken: 'Oh, Hugh muss wohl so sein.' Aber ich bin widerwärtig."