Bachelorette 2020: Wenn ein Rosen-"Kavalier" gleich mal seine schlechteste Seite zeigt

Laut RTL habe es die Stuttgarterin auch Mut gekostet, die große Liebe nun erneut im TV zu suchen - sie wirkte im letzten Jahr bereits im Reality-Format "Love Island" mit - dennoch freue sie sich auf die Herausforderung. "Es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus und öffne dich. Liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt stärker", so die 24-Jährige, die in der Vergangenheit auch eine Liaison mit dem deutschen Sänger Pietro Lombardi hatte.

Melissas letzte "ernsthafte Beziehung" zerbrach vor etwa drei Jahren, wie sie gegenüber RTL sagt. "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs umd 20:!5 Uhr auf RTL.