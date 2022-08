"Bachelor" Niko Griesert und Michèle de Roos getrennt

De Roos zieht aus

Sie habe sich "dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen". "Wir beide wissen nicht, ob wir noch mal zueinander finden werden. Ich möchte euch mit diesem Text nur etwas abholen, damit auch ihr wisst, was sich in Zukunft für Niko und mich ändern wird. Wir hoffen, dass ihr diese Entscheidung mit Respekt behandeln könnt. Niko und ich werde noch einige Dinge klären müssen und können euch daher nicht auf alles eine Antwort geben. Wir versuchen erstmal gemeinsam für uns die beste Lösung zu finden", so De Roos weiter.

Griesert und De Roos nahmen 2021 an der TV-Sendung "Der Bachelor" teil und wurden danach ein Paar.