Autsch! Model Kaia Gerber hat sich das Handgelenk gebrochen

"Hatte einen kleinen Unfall, aber mir geht es gut", schrieb sie dazu. Ein zweites Bild zeigt eine Röntgenaufnahme eines Knochenbruchs. Darauf ist ersichtlich, dass es sich um einen Bruch des Handgelenks handelt.

Ihre Fans wünschen ihr gute Besserung.

Apropos Schmerzen, das Model steht auch total auf Tattoos. Erst kürzlich hat sie sich sogar selber eines gestochen, da die ganzen Studios geschlossen haben. "Also habe ich mir in der Zwischenzeit ein 'Stick and Poke'-Tattoo gemacht. Das ich nicht empfehle!" Zum Einsatz kommen dabei nur eine Nadel und Tinte.

Mittlerweile zieren schon einige "Peckerln" ihren zarten Körper. Über ihrem Rippenbogen hat sie zum Beispiel einen kleinen Engel. "Das ist wahre Kunst", meint sie dazu.