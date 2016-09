Nachdem die 15-jährige Tochter von Ex-Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber als neues Werbe-Gesicht von Marc Jacobs Beauty bekannt gegeben wurde, überreichte ihr der 53-jährige US-Designer am Abend – anlässlich der "Daily Front Row’s Fashion Media Awards" in New York – noch den begehrten "Breakthrough Model of the Year"-Preis.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/D Dipasupil

Begleitet wurde Kaia Gerber zu der eleganten Gala nicht nur von ihrer schönen 50-jährigen Mama, sondern auch von Papa Rande (54) und ihrem Bruder Presley (17). Mit dem Shootingstar-Preis und dem neuen Werbevertrag in der Tasche scheint die Zukunft des Jungmodels besiegelt: Kaia Gerber wird in die großen eleganten Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/D Dipasupil