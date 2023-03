Autor: Prinz Harry erwartet unglückliches und unbedeutendes Schicksal

Die Liebesgeschichte zwischen Edward VIII und Simpson sorgte in den 1930er Jahren für eine Sensation: Im Dezember 1936, nur wenige Monate nach seiner Thronbesteigung, dankte der König ab, um Simpson heiraten zu können. Die US-Bürgerin war zu diesem Zeitpunkt zwei Mal geschieden. Am 3. Juni 1937 heirateten sie in Frankreich.