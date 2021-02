"Zu wenig weiß": Aida Loos kämpft gegen Rassismus in der Filmbranche

"Oft werde ich gefragt, warum ich kein Vorstadtweib, keine Kommissarin oder die Buhlschaft bin. Die Antwort darauf ist gleichermassen banal wie trist: Ich bin für den Ö Film einfach zu wenig weiß", klagt Kabarettistin und Schauspielerin Aida Loos (40) via Social Media an.

"Ich krieg ausschließlich Rollen angeboten, die alle Ausländerklischees bedienen mögen und nicht länger gebraucht werden als einen Tag, an dem ich dann bitte in gebrochenem Deutsch irgendeinen Shit daherstottern soll. Der Ö Film steckt tiefer in den 80ern als meine Lockdownvokuhila", so die gebürtige Iranerin, die mit vier Jahren nach Wien kam, weiter.

Der Tropfen, der das Fass nun aber zum Überlaufen brachte, war eine Castinganfrage, wo darum gebeten wurde, die Burka selbst mitzubringen.

Da platzte Aida der Kragen und sie veröffentlichte ihre E-Mail-Antwort an den Regisseur.