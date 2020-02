Wieder nix: Opernball-Ersatzgast lässt Richard Lugner zappeln

Nach dem ganzen Chaos rund um die Opernball-Absage von Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn an Richard Lugner, wollte der Baumeister heute, Donnerstag, um 14 Uhr den weiblichen Ersatzgast bekanntgeben. Just in dem Moment als er schon in der Pressekonferenz vor den wartenden Journalisten saß, klingelte sein Handy. Am anderen Ende der Leitung war der Manager von besagtem Stargast und bat um einen Tag Aufschub.

"Es tut mir leid, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich den Namen des Gastes erst morgen bekanntgeben darf. Sie möchte sich vorbereiten und alles vorher absegnen, was ich in der Pressekonferenz herzeige", sagte Mörtel zerknirscht.