Was das Debütantinnen-Paar mit seinem Auftritt am Opernball erreichen will

In der Community haben sie ihren Auftritt allerdings „nicht groß angepriesen“, weil sie finden, dass es „größere und wichtigere Themen gibt“. Opernball-Stammgast Richard Lugner hielt mit seiner Meinung allerdings nicht hinter dem Berg: „Ein Tanzpaar sollte aus einem Mann und einer Frau bestehen“, tat er kund. „Ein Tanzpaar sollte, unabhängig von Geschlecht und Biologie, aus zwei Menschen bestehen, die ihre gewählte Rolle gut beherrschen und aufeinander eingestimmt sind“, kontern Sophie und Iris seine Kritik an ihrem Auftritt.

Um die Tradition am Wiener Opernball dennoch hochzuhalten und das Schwarz-Weiß-Bild nicht zu stören, wird Iris im Kleid, Sophie im Frack tanzen. „Ich spiele gerne in weibliche und männliche Facetten wie es mir beliebt und am Ball werden eben die maskulinen in den Vordergrund treten. Ich denke auch, dass die Kleidung für alle Debütanten ein Kostüm ist, denn alltäglich sind solche Outfits für niemanden.“ Freunde und Familie werden aber nicht mit nach Wien reisen: „Sie werden uns von zu Hause die Daumen drücken.“