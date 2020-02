Opernball-Geflüster mit dem Opa: Enkel von Herbert Prohaska debütiert

Tanzen hat er quasi im kleinen Zeh. Er war selbst Ballettschüler und hat es auf dem freien Parkett bis zum „Goldstar“ gebracht. Ein Umstand, den Opa Prohaska staubtrocken analysiert: „Von mir hat er des sicher net.“ Dabei hat er Oma Elisabeth seinerzeit in einem Tanztempel, dem legendären „ Tiffany“ am Schillerplatz, kennengelernt. Sie erinnert sich: „Wir haben nur so wild drauflos getanzt und meistens auf an L’Amourhatscher gewartet.“ Also auf langsame romantische Musik, bei der man sich eng aneinanderschmiegen konnte – oder, wie’s Neo-„Dancing Star“ und Ex-Austrianer Andi Ogris formulierte: „A Nabelpresser.“