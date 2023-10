Wie Ex-Skispringer Andreas Goldberger mit dem Älterwerden umgeht

Gute Gene

Goldberger sieht immer noch viel jünger aus, als er ist. „Das sind meine Gene. In meiner Familie haben immer schon alle lange gelebt und jünger ausgeschaut“, wie er lachend erzählt.

Seine Omas sind beide 99 geworden, seine Mama ist 80 und immer noch fit.

Das jugendliche Aussehen war aber vor allem als 18-Jähriger oft ein „Fluch“ und so mancher Türsteher ein unüberwindbares Hindernis. „Ich bin ohne Ausweis nirgendwo reingekommen. Damals fand ich das gar nicht lustig.“

Mit dem Alter umzugehen und es auch zu akzeptieren, das lernt er gerade, wie er erzählt. „Der Körper sagt’s dir eh – der zwingt dich eh in die Knie. Wenn ich was Anstrengendes mach, war ich früher am nächsten Tag wieder fit. Jetzt dauert’s länger. Beim Lesen merke ich es besonders. Vor fünf Jahren hat’s angefangen, und jetzt ist es extrem, jetzt brauch ich fast immer eine Lesebrille.“

Die Ruhe und die Erholung holt er sich nach wie vor beim Sport – Laufen, Spazieren oder Radfahren, „und das kann ich entsprechend meinem Alter auch noch lange so weiter machen.“

Wichtig ist es auch, sich immer Ziele im Leben zu setzen. „Ohne das kann ich nicht sein.“

Im Sommer hat er sich so einen Traum erfüllt. „Ich war zum Beispiel in meinem Leben noch nie am Großglockner. Also habe ich heuer im Sommer gesagt: Jetzt geh ich’s an. Und so war ich endlich oben. Solche Ziele sind für mich heute wichtig. Die kleineren Dinge.“