Mick Jagger (80): "Schon mit 30 Jahren war mein Alter ein Thema"

Jagger und die anderen beiden ├╝berlebenden Rolling Stones - Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) - sind das beste Beispiel daf├╝r. Am Freitag ver├Âffentlicht die Band, die seit ├╝ber 60 Jahren aktiv ist, ihr neues Album "Hackney Diamonds". Und Jagger deutet bereits Pl├Ąne f├╝r eine weitere Tournee an. "Ich habe Gl├╝ck, dass die Leute die Rolling Stones immer noch sehen wollen", sagte er. "Vielleicht w├╝rde ich das sonst nicht mehr machen. Aber einige Leute kommen immer noch, das ist gro├čartig. Das gibt mir ein gutes Gef├╝hl."

W├Ąhrend Gitarrist Keith Richards im dpa-Interview ank├╝ndigte, er wolle Musik machen, "bis ich umfalle", will Jagger allerdings nicht ganz so weit gehen. "Ich glaube, ich bin nicht so extrem wie Keith", sagte das Rockurgestein und lacht. "Ich mache es nur so lange, wie ich es gut machen kann, ansonsten w├╝rde ich es lieber lassen."