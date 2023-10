Weinzettl & Rudle übers Gendern, ihre Beziehung und ihr neues Programm

Diskussionsthema Gendern

Uneins sind sich die beiden beim Thema „Gendern“, Gerold ist das besonders wichtig, Monica eher nicht so. „Der Fisch beginnt halt ganz woanders zu stinken. Und so lange in Führungspositionen die Frauen so unterbesetzt sind, so lange sie politisch so unterbesetzt sind ... – mein Eindruck, den ich habe, ist, vieles, was auf dieser Welt gerade negativ passiert, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Länder, Volksgruppen, das geht von Männern aus, nicht von Frauen“, sagt sie.

„Und vieles, was gut läuft auf diesem Planeten, zumindest meiner Meinung nach, geht von Frauen aus. Die Pressesprecherinnen von diversen Klimaorganisationen sind immer junge Frauen, nie alte Männer. Also, die Frauen sind schon wichtig für diesen Planeten, für die Menschheit und uns alle“, so Rudle.

Wichtig ist den beiden auch, zu unterstützen, daher haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie möchten nämlich Solidaritätstickets vergeben, sprich Menschen, die es sich momentan nicht leisten können, ermöglichen, ihr Programm zu besuchen.

„Das bedeutet, wir stellen zwei Karten für die Premiere zur Verfügung für Menschen, die sich Kultur nicht mehr leisten können, weil es sich budgetär nicht ausgeht. Einmal einen Abend rausgehen können, lachen dürfen und aus dem Alltag rausgeholt werden“, erzählt Weinzettl. Einfach eine Anfrage an solikarten@yahoo.com schicken, diese wird natürlich vertraulich behandelt.

Was die beiden aneinander schätzen und noch mehr zum Programm gibt’s im Video oben.