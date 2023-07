Fake-Bewertungen: Wie wir bei Google & Co ausgetrickst werden

Wer kennt das nicht. Man ist im Urlaub und sucht ein gutes und preiswertes Restaurant oder ein Hotelzimmer. Schnell ist das Smartphone gezückt und man sucht auf der Karte nach nahen Restaurants und liest die Bewertungen. Doch kann man sich darauf wirklich verlassen, was dort steht? Oder wurde die Bewertung vielleicht gefälscht oder von einer KI erstellt? Und warum steht in so vielen Bewertungen immer “Gerne wieder?” Fragen, die uns heute die Netzexpertin Franziska Bechtold von der KURIER Futurezone beantworten wird.