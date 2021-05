10. Hochzeitstag: Das Ehegeheimnis von Monica Weinzettl und Gerold Rudle

„Die Monica hat beide Seiten in sich. Sie kann die ganz nüchterne, ganz trockene, beinharte, analytisch denkende Frau sein und hat die unglaubliche Romantikerin, die alles in Rosa und mit Blümchen sieht und erlebt, auch in sich. Das ist total schön. Und genau so ist es bei uns zu Hause. Sie macht in ihrer Werkstatt Dinge, die sie dort macht, in Rosa und in Blümchen und so weiter. Aber sie bringt sie nur zu einem kleinen, sehr geschmackvollen Teil auch in unseren gemeinsamen Wohnraum. Der ist eigentlich von der Weltverschönerin her verschont“, erzählt Gerold, der auch meint, dass ihn wirklich nix an seiner Monica stört – außer vielleicht ganz zu Beginn ihre große Liebe zu Katzen.