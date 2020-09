Wegen Corona: Legendäre Weißwurstparty beim Stanglwirt abgesagt

"Weiß wurscht is", heißt es 2021 im Rahmen des Kitzbüheler Hahnenkammrennens beim Stanglwirt in Going leider NICHT. Das Traditionshotel sagte die legendäre Weißwurstparty am Mittwochvormittag ab. In Zeiten von Corona auch schwer durchführbar, wenn man nur an das Gedränge um den Kessel mit den feinen Würsten denkt.

Denn jeder möchte dort einen Blick auf Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier, Karl Schranz, Ralf Moeller, Mario Adorf, Topmodels wie Franziska Knuppe, Larissa Marolt, Schauspielerin Uschi Glas und Co. erhaschen.