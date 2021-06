Was "Feinschmecker des Jahres" Tobias Moretti am liebsten kocht

"Also Michael, der Feinschmecker des Jahres ist eine gewichtige Auszeichnung, deshalb habe ich sie auch noch nicht bekommen. Das Schönste am Essen ist, wie in der Kunst das Komplizierte, aber auch das Einfache. Das einfach Komplizierte. Sinnlich ergreifend und lange nachglühend."

Und weiter: "Und daher ist der Michael ein wirklich würdiger Preisträger. Auch weil er sich gerade nach diesen 11 Gängen jetzt sofort beim Stadtpark wieder auf ein Burenhäutl zum Würstelstand begibt und weiter isst", erzählte Schauspieler Tobias Moretti launig, als seinem Freund, Tenor Michael Schade, die "Feinschmecker des Jahres 2020"-Auszeichnung überreicht wurde.