Opernstar Michael Schade ist "Feinschmecker des Jahres"

„Ich liebe die österreichische Küche besonders. Was geht schon über einen tollen Tafelspitz?“, verrät er, wobei es ihm auch die italienische und die französische sehr angetan haben. Auf Regionalität und Saisonalität legt er besonderen Wert und Tiefkühlkost kann er so gar nichts abgewinnen. „Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass alles, was wahnsinnig schnell gemacht ist, entweder schon halb vorgekocht ist oder auch derart verändert wurde, dass es für den Körper eigentlich nicht gut sein kann.“

Die Laudatio auf den neuen „Feinschmecker des Jahres“ hielt Schauspieler Tobias Moretti, mit dem Schade eine jahrelange Freundschaft verbindet.