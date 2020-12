Was bei Schauspieler Tobias Moretti im Schlafzimmer passiert

Anlässlich seiner Filmrolle als Komponist Ludwig van Beethoven bat der Playboy den ehemaligen "Jedermann“-Darsteller Tobias Moretti (61) zum Interview. Und dort sprach er auch über seinen Bezug zur Musik. So hat er etwa einen Flügel im Schlafzimmer stehen. "Genau. Ich kann ja spielen, wann ich will. Weil ich keine Nachbarn habe“, meinte der Schauspieler verschmitzt, da er ja auf einem Bauernhof in Tirol lebt.

Und zu Weihnachten kommen auch die Tiere in den Musikgenuss. "Wenn wir zu Weihnachten Hausmusik machen, gehe ich manchmal in den Stall, weil es dort einfach eine geilere Akustik hat. Wir spielen dann mit vier oder fünf Bläsern vierstimmige Sätze.“

So richtig Anklang findet dieses Spektakel aber nicht bei allen Vierbeinern. "Interessant ist, dass die Kühe alle rausrennen. Aber die Ziegen werden sofort still und hören zu.“

Seinem Bauernhof hat er sich mit Haut und Haar verschrieben. "Wir haben einen Vollerwerbsbetrieb. Das ist spannend, manchmal total überfordernd und trotzdem unterm Strich in der Autonomie etwas, was für mich den Reichtum dieser Zeit ausmacht. Nämlich eine eigene Entscheidung treffen zu können und unabhängig zu sein."