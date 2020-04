Tobias Moretti kann Kritik an Tirol nicht nachvollziehen

„Was in diesen Tagen bei uns passiert, ist ein Irrsinn, was das Image unseres Landes betrifft“, echauffiert sich der Tiroler Schauspieler Tobias Moretti in einer Videobotschaft auf Facebook.

Er ist darüber schockiert, wie andere Länder in Bezug auf das Coronavirus nun mit Österreich umgehen. "Wir brauchen jetzt Solidarität, konstruktives Nach-Vorne-Schauen und nochmals Solidarität. Und nicht nur bei uns in Tirol und Österreich, sondern auch in den nördlichen Nachbarländern, in Deutschland und Schweden und so weiter, die sich jetzt so eifrig mit Klagen gegen unser Land einbringen, als wäre das Coronavirus in Tirol entstanden oder ein Tiroler Problem gewesen.“