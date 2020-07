Warum sich Baumeister Richard Lugner Damen-Ersatz zulegte

Baumeister Richard Lugner kann ja auf so einige verflossene Liebschaften zurückblicken. Zu den meisten von ihnen hat er nach wie vor ein gutes Verhältnis. Ausgerechnet im Sommer lassen sie ihn nun aber alle alleine in Wien zurück. Nina Bruckner alias Bambi urlaubt in Kroatien, Sonja Schönanger alias Käfer verweilt in Lignano und Dani Ried-Kennedy alias Elefantenbaby ist im steirischen Kapfenberg.

Selbst die aktuelle Angebetete Karin Karrer alias Zebra nahm Lugner nicht zum Urlaub auf die steirische Alm mit. Aber, alles kein Problem für den Baumeister: "Ich habe mir Ersatz besorgt", schmunzelte er und schickt ein Foto, das ihn mit vier Damen in sehr knappen Röcken zeigt.