Volks-Rock'n'Roller-Kirtag: Gabalier plant Mega-Festival in München

Erst fesselte ein Virus Andreas Gabalier für etwa eine Woche ans Bett, dann folgte noch die Trennung von seiner Freundin, Moderatorin Silvia Schneider. Danach gönnte sich der Volks-Rock'n'Roller eine Auszeit, die er "wirklich bitter nötig hatte, auch nach der Trennung von meiner Silvia", wie er jetzt in einer Pressekonferenz in München betonte. "Jetzt bin ich zuhause seit zwei Monaten, genieße den Herbst in der Bergwelt. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, in die Natur."