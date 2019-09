Neues Statement: Jetzt rechnet Andreas Gabalier ab

Andreas Gabalier reicht es jetzt! Seit der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider kehrt beim Volks Rock 'n' Roller keine Ruhe ein. Nachdem in diversen Boulevardmedien von einer neuen Liebe die Rede war, rechnet er mit diesen ab und dementiert sogleich. "Es gibt keine neue Freundin, es liegt mir sehr fern, nach sechs Jahren Beziehung mit einer so tollen Frau, nach so kurzer Zeit, mich nach einer neuen Partnerin umzusehen", wendet er sich im Video an seine Fans.