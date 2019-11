"Venusfalle" Sonja Kirchberger soll ins Dschungel-Camp ziehen

Show-Erfahrung bringt die Schauspielerin auch mit, denn 2016 war sie Teilnehmerin bei " Let's Dance", schied dort jedoch in der vierten Show aus. Dreimal zog sich die schöne Wienerin schon für den Playboy aus - sie wird also im Dschungel mit Bikini-Szenen und Co. dann wohl auch wenig Probleme haben.

Angeblich sollen auch der ehemalige CDU-Verkehrsminister Günther Krause, DSDS-Teilnehmerin Antonia Komljen, TV-Trödler Markus Reinecke, DSDS-Gewinner Prince Damien, " Love Island"-Teilnehmerin Elena Miras oder Bachelorette-Kandidat Marco Cerulla die Reise in den australischen Dschungel antreten.