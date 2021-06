Uschi Glas: Hass wegen Impfung, Liebe zum Wörthersee und Freude über Anerkennung

Und eines sollte da unbedingt zur Sprache kommen, nämlich: „Was mir ein Bedürfnis ist und auf alle Fälle erzählt werden muss, ist mein soziales Engagement (sie hat das Projekt „brotZeit“ ins Leben gerufen). Das ist mir persönlich sehr wichtig, denn ich glaube, wenn man das Glück hat, so wie ich über viele Jahrzehnte erfolgreich zu sein, muss man auch ein bisschen etwas zurückgeben und auch an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht“, meint die sympathische Mimin, die auf die Frage, wer sie denn in einem Film über ihr Leben spielen sollte, herzhaft lacht.

„Jessas Maria, welch lustige Frage! Da könnten wir doch glatt einen Aufruf starten! Die wilde junge Uschi, die besonnene Uschi und die aktuelle, schon ruhigere Uschi – da wäre ich neugierig, wer für diese Rollen besetzt werden würde!“

Bereut hat sie in den über 50 Jahren, in denen sie unzählige Filme gedreht hat, übrigens nicht wirklich etwas. „Ich kann nur sagen, alles im Leben hat seinen Sinn. Im Leben gibt es nicht immer nur Höhen, sondern auch Tiefen. Am Ende zählt das, was man aus seinem Leben macht. Und man muss immer aus jeder Situation das Beste machen!“