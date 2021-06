Regisseur Otto Retzer dreht eine Doku über Uschi Glas

Zum Legenden-Klub gehört sie ja schon lang: Uschi (eigentlich Helga Ursula) Glas (77) hat in ihrer Karriere in 10 der 100 erfolgreichsten deutschen Kinofilmen seit 1966 maßgeblich mitgewirkt. Mit all ihren TV-Serienrollen kommt sie locker auf mehr als 120 unterhaltsame Streifen – sehr viele davon entstanden am und rund um den Wörthersee.

Das nahm nun der Kärntner Kultregisseur Otto Retzer (75) zum Anlass für ein Porträt im Rahmen seiner Legenden-Serie für ORFIII. Gedreht wird in Venedig und Velden – zu Wort kommen Größen wie Peter Weck, Dagmar Koller, Karl Spiehs, Jutta Speidel, und Ingrid Flick.