Uhren statt Schlager: Freddy Quinn, der Wiener "Junge von St. Pauli" wird 90

In der Hansestadt wurde er Anfang der 1950er in einer Hafenkneipe entdeckt. Detail am Rande: geraucht oder gar getrunken hat er nie.

„Es kommt der Tag, da will man in die Fremde“, sang er 1959 in „Unter Fremden Sternen“ – und schon früh zog es Franz Eugen Helmuth Manfred Nidl, später Nidl-Petz (so sein bürgerlicher Name) in die Ferne. Wobei, zur See, wie es sein späteres Image vermuten ließ, fuhr er nie. Aber der Rast- und Ruhelose wusste, wovon er sang, denn er hatte die Welt wirklich gesehen.