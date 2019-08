Autsch! Freddy Quinn lästert über Fischer, Silbereisen und Co.

Über den ZDF-Fernsehgarten:

„Beim ,Fernsehgarten’ muss ich immer schnell wegschalten. So viel Playback. Und dann sind die nicht mal lippensynchron …“

Über den "Tatort":

„Der war früher anders. Schimanski (Anmerk. d. Red.: Götz George) und so waren Kommissare! Die haben einfach ermittelt. Heute ist alles verwirrend und durcheinander.“

Aber was mag Freddy Quinn eigentlich? Die Das-Erste-Arzt-Serie "In aller Freundschaft" und - welch Überraschung - "Shopping Queen"! „Ich find’s toll, wie normal Guido Maria Kretschmer mit seiner Homosexualität umgeht. So offen und frei. Macht ja auch nicht jeder.“