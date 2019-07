Schlager-Star Freddy Quinn (87) ist wieder verliebt

"Junge, komm bald wieder...", haben sich wohl viele seiner Fans gewünscht. Doch Schlager-Barde Freddy Quinn (17 Goldene Schallplatten, über 60 Mio. verkaufte Platten) hat sich konsequent aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis jetzt, denn der gebürtige Wiener ist nach dem Tod seiner Frau Lilli Blessmann (sie starb 2008 mit 89) wieder verliebt und in festen Händen.

Grund genug über die Liebe und das Leben zu plaudern. Sie heißt Rosi (61) und eigentlich kennt Freddy sie schon sehr lange, wie er der Bild verrät.

„Rosi war für uns da, als es Frau Blessmann (so spricht er immer von seiner verstorbenen Frau, Anm. d. Red.) schlechter ging. Sie hat uns enorm geholfen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange.“ Sie sei ein Fan gewesen, habe in den 70ern Autogrammkarten für ihn gestaltet, später an seinen Bühnenbildern gearbeitet. „Auch Frau Blessmann war dankbar für ihre Hilfe“, erinnert sich Quinn im Bild-Interview.

„Manche behaupten, Rosi sei meine Haushälterin gewesen. Das stimmt nicht. Sie hat ihren Job aufgegeben, um uns in den schweren Zeiten der Krankheit zu helfen.“ Und: „Wir sind fest zusammen – aber nicht verheiratet.“