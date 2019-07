Warum Schlager-Star Heino auf keinen Fall eine Frau sein möchte

Meinem jüngeren Ich würde ich heute gerne folgendes sagen… Ich hab ja ein jüngeres Ich. Der hat nur nicht drauf gehört. Ich gehe jetzt von meinem Sohn aus, der nicht auf mich gehört hat, sonst hätte er eine andere Karriere eingeschlagen. Er hat leider nicht auf seinen Vater gehört (Anmerk. d. Red: Sohn Uwe wollte auch Sänger werden, klappte leider nicht) - und mein jüngeres Ich würde ich immer fragen: Was möchtest du werden? Was möchtest du im späteren Leben tun? Dann musst du das auch lernen. Ich habe das ja auch gelernt. Ich habe Gott sei Dank sofort Erfolg gehabt, aber ich habe auch etwas getan dafür. Und wenn man Erfolg haben will, so wie ich jetzt über 60 Jahre, dann muss man dafür was tun. So wie Interviews machen und dafür da sein. Und nie denken, man ist der Größte. Denn ohne die ganzen Medien – wenn man die nicht beachtet und denkt, das geht alles ohne das – diese Person bleibt ein Niemand. Und das würde ich einem jüngeren Menschen immer sagen. Das ist die erste Arbeit, die man machen muss, um lange so erfolgreich in dem Job zu sein. Ich habe immer mit jedem Journalisten geredet. Weil ohne die geht’s ja nicht.

Was ich unbedingt noch in meinem Leben machen möchte … Ich habe alles das gemacht, was ich machen möchte. Ich hab keinen Nachholbedarf.

