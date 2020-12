"Traumschiff"-Star Barbara Wussow kreierte Wein zum 60. Geburtstag

Eines gleich vorweg, mit dem Alter hat Schauspielerin Barbara Wussow überhaupt kein Problem. "Nein, es ist nur eine Zahl. Schulkolleginnen von mir haben mit 40 schon die Krise gekriegt, ich überhaupt nicht. In der Früh fühle ich mich immer wie 120 und im Laufe des Tages, beziehungsweise am Abend, ich bin ja eine Nachteule, geht es mir dann gut“, lacht sie im KURIER-Gespräch. Am 28. März 2021 steht ihr 60er an.

"Ich schaue mir ins Gesicht und würde auch nichts an mir verändern, weil ich finde, dass das einfach die Leinwand ist, die das Leben bepinselt hat. Mein Gesicht ist richtig so. Ich habe geweint und gelacht und gelitten und geliebt. Ich ruhe in mir und ich bin glücklich und zufrieden mit mir.“