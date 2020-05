Barbara Wussow und Albert Fortell: Was sich liebt, das neckt sich

Fast zwei Jahre später sollte es dann aber doch klappen. Barbara, mittlerweile Schauspielerin, traf ihren „Bertl“ wieder und ließ ihn, diesmal auch mit dem Segen der Frau Mama, nicht mehr gehen.

„Ich habe für diesen Mann mit 28 Jahren aus lauter Liebe extra Skifahren gelernt“, lacht Wussow. An den ersten Kuss können sich beide wie aus der Pistole geschossen noch erinnern. „Im Taxi auf der Hartäckerstraße vom Opernball nach Hause.“ Und am 26. Mai 1990 wurde dann am Wörthersee geheiratet.