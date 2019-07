Warum Albert Fortell auch im Sommer auf den Bretteln steht

Mit 67 sportlich wie eh und je, dabei hat Schauspieler Albert Fortell erst während der Dreharbeiten zu „Schlosshotel Orth“ am Traunsee so richtig mit dem Wasserskifahren angefangen – damals war er 50. "Es ist also nie zu spät - auch wenn das Monofahren etwas anstrengender als Golf ist", grinst er.