So hat man Barbara Wussow noch nie gesehen: "Meine schrägste Rolle"

Man kennt Schauspielerin Barbara Wussow als gute Seele des Traumschiffs. Nett, adrett, immer ein offenes Ohr für die Passagiere. Aber, sie kann auch ganz anders! Am 1. Oktober ist sie in der beliebten ORF-Serie "Vier Frauen und ein Todesfall" in einer ziemlich ungewöhnlichen Rolle zu sehen. Und zwar als schmuddelige Campingplatz-Chefin Peggy.

"Ich wollte Barbara Wussow - auch etwas gegen ihr Image - als zugedröhnte und permanent im Alkohol ,schwimmende' Campingplatzbesitzerin ,Peggy' besetzen und deshalb wurde sie für die Rolle angefragt", erzählt Regisseur Andreas Kopriva. "Als ich sie dann in einem Kaffeehaus getroffen habe, um die Rolle zu besprechen und um gemeinsam abzuklären, wie ,fertig', auf der ,Welle' und mit ,Alkoholflecken' im Gesicht die Rolle angelegt sein muss, hat Barbara mir dann erst nach und nach im Gespräch geglaubt, dass das wirklich ein ernstes Rollenangebot ist. Die längste Zeit hatte sie vermutet, dass das Ganze eine ,Versteckte Kamera'-Aktion ist…", lacht er.