Klausjürgen Wussow: Sein jüngster Sohn hat geheiratet

Die TV-Legende Klausjürgen Wussow (Professor Brinkmann in der Kultserie "Die Schwarzwaldklinik") war in dritter Ehe mit der Journalistin Yvonne Viehöver († 51) verheiratet. Sohn Benjamin war Wussows viertes Kind. Im Jahr 2000 zerbrach die Ehe seiner Eltern, es folgte ein bitterer Rosenkrieg. Im September 2006 starb erst Benjamins Mama Yvonne an Krebs, rund neun Monate später sein Vater Klausjürgen an Herzversagen.