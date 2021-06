Stefan Haider: Wie man gleichzeitig Kabarettist und Religionslehrer sein kann

"Als Lehrer hat man auch den Antrieb, sich hinzustellen und etwas zu erzählen und mit größeren Gruppen auch in Interaktion zu treten. Wobei man sagen muss, der Vorteil am Kabarett ist dann, dass die Leute alle freiwillig drinnen sitzen. Der Vorteil an der Schule ist, dass es in der Pandemie weitergegangen ist. Da war ich dann doch froh, dass ich beides gehabt habe", so Haider, der hinzufügt, dass Religionslehrer die einzigen sind, die "auf Quote" spielen: "Das ist die Härte in unserem Job. Man kann sich abmelden, aber das hört ja jetzt auf. Mit dem nächsten Schuljahr kommt der Ethikunterricht – bis jetzt war es so: Religion oder Freistunde. Und die ist ein richtig harter Gegner. Da geht es um die Quote. Aber ab 75 Prozent Teilnahme hab’ ich mich gefreut", lacht er.