Gottfried Helnwein fordert eine Zero-Tolerance-Politik: "Keine Entschuldigung für Gewalt"

„Das waren meine frühesten Kindheitserinnerungen. Es war alles so depressiv und schwarz und der Schatten des tausendjährigen Reichs lag über dieser Stadt und die Menschen waren grantig und schiach und ich habe mir gedacht, ich gehöre da gar nicht her, ich bin am falschen Platz gelandet“, so Helnwein, der vor allem auch die Gewalt an Kindern und Frauen anprangert.

Leitmotiv der Kunst

„Ich habe gewusst, ich muss versuchen, mich dieser Thematik mit ästhetischen Mitteln, in der Kunst, anzunähern, und habe dann begonnen zu malen. Es war nicht so sehr ein ästhetischer Grund, sondern die Obsession mit der Ungerechtigkeit und mit der Gewalt gegen Wehrlose. Und das wurde auch das Leitmotiv meiner Kunst und dadurch war das zentrale Thema meiner Arbeit schon immer das Kind.“