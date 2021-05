Elisabeth und Amelie Engstler: "Manchmal sind wir uns zu ähnlich"

„Ich freue mich auch so. Wenn die Matura gut zu Ende geht – wir halten alle ganz fest die Daumen –, dann geht ja auch irgendwie eine Ära zu Ende. Es kommt dann der nächste Abschnitt für die Amelie und für mich sicher auch als Mutter“, so Elisabeth Engstler, die am 12. Juni auch mit ihrem Programm „Lizzi und Elisabeth – ein Solo für 2“ auf der Tschaunerbühne zu sehen sein wird.

"Bin sehr stolz"

„Deswegen ist es für mich so ein Privileg und ein Geschenk, dass wir im Sommer jetzt gemeinsam spielen dürfen, weil wir haben das auf der Rosenburg schon gesehen – das ist eine ganz besondere Atmosphäre, so freundschaftlich, es ist sehr leger, es ist sehr künstlerisch alles, und das gemeinsam zu erleben, und zwar aus der gleichen Perspektive. Also, nicht, dass die Amelie nur zuschaut, sondern sie arbeitet dort. Sie hat die gleiche Position wie ich, den gleichen Blickwinkel und das ist besonders schön, weil man kann das nur wirklich verstehen, wenn man es selber erlebt. Und die Ami erlebt das jetzt auch und da bin ich sehr stolz darauf.“

Das ganze Interview: