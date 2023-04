So sehr unterstützt Walter Eselböck seinen "Dancing Star" Eveline

Die beiden wohnen während der "Dancing Stars"-Zeit im Parkhotel Schönbrunn und Walter steht immer parat. "Ich bin so die helfende Hand für die Eveline. Wenn sie irgendwas braucht, Apotheke oder so. Es ist ja immer irgendwas lädiert, der Fuß oder die Knie oder sonst irgendwas", erzählt er.

Lächelnder Nachsatz: "Massagen sind ganz wichtig, vorm Schlafengehen."

"Wir sind ja schon so lange zusammen und da stelle ich mich ganz in den Hintergrund und sie sagt, was sie braucht und was sie will und ich mach's."