"Dancing Stars"-Einspringerin Missy May: Wer sie ist und was sie macht

Privat geht sie ganz in ihrer Mama-Rolle (Tochter Marie, 13 und Sohn Ferdinand, 2) auf. "Die Geburt meines Sohnes hat mich geistig und körperlich sehr verwandelt, sie hat mich mehr zur Frau gemacht. Ich bin heute viel stärker als früher und stehe das erste Mal für mich und meine Familie ein. So nehme ich auch nicht mehr jeden Job an, um Zeit mit meiner Familie zu haben. Meine Werte haben sich verschoben", erzählte sie einmal in einem Interview.