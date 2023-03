Ersatzkandidatin für "Dancing Stars" gefunden: Musical-Star Missy May ist mit dabei

Und zwar wird am kommenden Freitag Musical-Star Missy May gemeinsam mit Dimitar Stefanin das Tanzbein schwingen.

Sie erhält eine Wild Card und zieht somit automatisch in die nächste Runde.

"Zuerst möchte ich Karina alles Gute wünschen und dass sie bald wieder auf die Beine kommt. Ich sehe mich nicht als Ersatz, denn eine Karina Sarkissova kann man nicht ersetzen. Meine Aufgabe wird es sein, den großartigen Dimitar zu supporten und ihm die bestmögliche Tanzpartnerin zu sein. Ich freue mich auf diese Herausforderung, denn das ist sie definitiv – auf geht’s zu den Proben!", so Missy May zu ihrem Einsatz.

Und es steht auch schon fest, wer die Gastjurorin sein wird, nämlich Choreografin und Regisseurin Kim Duddy.

"Meine Eltern waren Ballroom-Tänzer und ich habe schon in jungen Jahren viel von ihnen gelernt, was auch in späterer Folge einen großen Einfluss am Beginn meiner Karriere hatte. Wenn ich mit Sängern arbeite, die überhaupt keine tänzerischen Vorkenntnisse haben, ist es spannend, gemeinsam zu erarbeiten, wie sie einen Zugang zu einer Bewegung in ihrem Körper finden können, sodass es natürlich wirkt und Freude macht – die Freude am Tanzen steckt in jedem Körper. Ich bin sicher, dass ich viel Spaß beim Zuschauen haben werde, und hoffentlich kann ich den Kandidaten ein wenig von meiner Erfahrung als Choreografin weitergeben!"