So lief das Moderations-Debüt von Norbert Oberhauser bei Dancing Stars

Nervös war er gar nicht. Er war viel aufgeregter, als er noch tanzend aufs Parkett musste, wie er lachend bekennt.

Und selbst wenn jetzt die ganz große ORF-Showkarriere auf ihn warten sollte, bringt das Oberhauser nicht aus der Ruhe.

"Das war jetzt eine wunderschöne Aufgabe, ich hoffe, ich habe das halbwegs gut gemeistert. Wenn wieder so was kommt, ist es super, wenn nicht, dann ist es okay. Ich bin mittlerweile so entspannt in meinem Leben. Ehrlich, ich mach mir über solche Sachen keine Gedanken. Ich hab mir das früher gemacht, jetzt aber aufgehört damit. Wenn es das gewesen ist, kann ich sagen, ich habe diese Dinge gemacht, davon habe ich immer geträumt. Hakerl drunter, es ist alles gut. Das Leben schuldet mir überhaupt nix, mir geht’s wirklich fein", meint er.