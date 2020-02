So geht es Richard Lugner nach seiner Krebs-OP: "Ich stecke das weg"

Man könnte es auch Schicksal nennen - oder Zufall. Denn nur durch Zufall wurde bei Baumeister Richard Lugner der Hautkrebs entdeckt. In seinem Malediven-Urlaub stürzte er und verletzte sich am Ellenbogen. Die Wunde verheilte zwar, doch es blieb eine verhärtete Stelle, eine kleine Beule. Damit ging Lugner zum Arzt seines Vertrauens, nämlich Schönheitschirurg Artur Worseg. Und dieser stellte ihm dann die Diagnose Hautkrebs.

"Ich habe davon 14 Tage vorm Opernball erfahren, wollte das aber eigentlich nicht an die große Glocke hängen", so Lugner zum KURIER. Er wollte nämlich nicht, dass man denkt, dass es ihm nur um Aufmerksamkeit geht. Oder, dass er gar alles nur inszeniert. Zu unangenehm ist ihm nämlich noch die so kurzfristig abgesagte Opernball-Pressekonferenz in Erinnerung, wo ihm von einigen Seiten vorgeworfen wurde, eben alles nur für die Publicity gemacht zu haben.