Sorge um den Baumeister: Erneut Krebsdiagnose für Richard Lugner

Doch noch länger kämpfte er mit den Folgen der Strahlentherapie. Sein Dickdarm wurde beschädigt und er litt unter Blutungen. Doch auch das verheilte mit der Zeit.

Jetzt erneut eine schlechte Nachricht bezüglich seiner Gesundheit. "Der Worseg (Anm.d. Red. Schönheitschirurg Arthur Worseg) hat einen Hautkrebs bei meinem Ellbogen entdeckt. Das müssen wir jetzt in den Griff kriegen“, so Lugner in einem Interview mit der "Krone". Auch dürfte eine Operation anstehen.

Ansonsten fühle er sich aber fit, auch die Blutwerte seien Dank der jährlichen Mayr-Kur in bester Ordnung.