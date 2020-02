Lugner: Kaiserkrönung statt Orden beim Villacher Fasching

Die alljährliche quotenträchtige „Lei, lei“-Sitzung der Villacher Faschingsgilde – am Dienstag, 25. Februar, 20.15 Uhr in ORF 2 – wartet diesmal mit einem skurrilen spontanen Programm-Highlight auf: Richard Lugner (87) wird dabei auf offener Bühne auf einen Thron gesetzt und bekommt eine Krone aufs Haupt gedrückt – so ehrt man „Mörtel“, den Opernball-Gastgeber internationaler Stars (wie zuletzt Ornella Muti) offenbar als ganzjährige schillernde Faschingsfigur.